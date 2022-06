Rapid-Verteidiger wechselt zum FAC

via

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club sichert sich die Dienste von Defensivtalent Tunahan Mercan. Der 19-jährige Außenverteidiger kommt aus dem Nachwuchs des SK Rapid und erhält beim FAC einen Vertrag bis 2024 plus Option.

FAC-Neuzugang Tunahan Mercan sagt bei seiner Präsentation am FAC-Platz: „Ich bin sehr froh, dass ich hier beim Vizemeister der Vorsaison angekommen bin. Ich werde mein Bestes geben, um mich in der Mannschaft so schnell wie möglich zu etablieren und freue mich auf die kommende Saison.“

Tunahan Mercan durchlief den Nachwuchs des SK Rapid Wien von der U15 bis zur zweiten Mannschaft. Sein Debüt für den SK Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga feierte der gebürtige Wiener, der auch drei Spiele für die ÖFB-U17-Auswahl absolvierte, im vergangenen April beim Heimspiel der jungen Hütteldorfer gegen den FAC.

Sportdirektor Lukas Fischer zur Verpflichtung des Defensivspielers: „Tunahan trainiert bereits seit dem Trainingsauftakt Mitte Juni mit unserer Kampfmannschaft und hat uns absolut von sich und seinen Fähigkeiten überzeugt. Er ist für sein junges Alter vor allem physisch schon sehr weit und bringt viel Potenzial mit sich. Wir freuen uns, dass wir ihn längerfristig binden können.“

