Rapid-Verteidiger Wimmer: „Das ist wirklich ein Wahnsinn“

Kevin Wimmer spricht im ABSTAUBER-Podcast „Ruf mich an“ unter anderem über seinen Wechsel zum SK Rapid Wien im vergangenen Sommer. Außerdem erklärt der 29-Jährige, was für ihn „wirklich ein Wahnsinn“ bezogen auf seine Rolle im Kader ist.

…über seine Rolle in der Mannschaft: „Ich bin schon fast der Älteste in der Mannschaft. Ich fühle mich nicht so, aber das ist wirklich ein Wahnsinn. Wir haben eine wirklich junge Mannschaft. Ja vor allem jetzt, wo wir viele Verletzte haben, sind viele Spieler aus der zweiten Mannschaft nachgerückt. Man versucht mit der Erfahrung den jüngeren Spielern zu helfen.“

…über seinen Wechsel nach Rapid: „Natürlich bekommt man es mit, wenn so ein Wechsel stattfindet, dass die Erwartungshaltung groß ist. Die Erwartungen an mich selbst war auch riesig und ich habe mich wirklich sehr auf den Verein gefreut. Rapid ist für mich der größte Verein in Österreich. Natürlich erhofft man sich immer mehr. Leider sind wir nicht sehr gut in die Saison hineingestartet, das hat es uns nicht ganz einfach gemacht. Als Spieler will man, dass es immer gut läuft und es ist dann schwierig, sich aus einer schlechten Phase wieder herauszukämpfen. Es ist ganz normal, dass manche Spieler eine gewisse Eingewöhnungsphase brauchen. Ich habe mich von Beginn an sehr wohlgefühlt bei Rapid. Die Mannschaft und das damalige Trainerteam und auch das jetzige Trainerteam passen sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl. Ich fühle mich sehr fit und bin am richtigen Weg.“

Artikelbild: GEPA