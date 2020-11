Rapid vs. Dundalk! Das sind die Aufstellungen

Der SK Rapid Wien trifft heute Abend (Anpfiff: 18:55 Uhr) am dritten Spieltag der UEFA Europa League auf Dundalk. Trotz der Geschehnisse am Montag, müssen die Hütteldorfer voll fokussiert auftreten, um mit drei Punkten im Aufstiegsrennen zu bleiben. Da eine Absage nicht möglich war, will Rapid mit dem EL-Spiel “ein Stück Normalität zu symbolisieren”

🏁 This is the team that Filippo Giovagnoli has selected for tonight’s Europa League clash in Vienna.

6️⃣ There are six changes from MD2. McCarey, Hoare, Gannon, Sloggett, Flores and Leahy all start.

📺 Kick-off is at 5.55pm. Watch it live on @VMSportIE.#CmonTheTown #UEL pic.twitter.com/lxJ9xpUg8n

