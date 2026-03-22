Rapid vs. LASK: Die Aufstellungen im Überblick
Der SK Rapid empfängt am Sonntag in der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga den LASK. Das Duell der Meistergruppe ist ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen – streame live mit Sky X! Die Aufstellungen der beiden Mannschaften im Überblick:
SK Rapid
LASK
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Demir: „Sicher, dass ich wieder für Furore sorgen kann“
Tor – 2:1 Bendeguz Bolla (33.) | SCR-ASK
Tor – 1:1 Jakob Schöller (3.) | SCR-ASK
Tor – 0:1 Samuel Adeniran (1.) | SCR-ASK
Schmid nach Pleite: „Schlüssel war die Rote Karte“
„Sehr viel auf ihn eingeprasselt“: Helm über Austria-Youngster Markovic
„Kopf abschalten“ – So geht Rapid-Torhüter Hedl mit Kritik um
Angeschlagener Heil: „Niederlage tut mehr weh als der Fuß“
Fischer über Markovic-Assist: „Solchen Menschen vergönne ich es am meisten“
Handl nach Startelf-Comeback: „Habe das Kribbeln sehr vermisst“
Artikelbild: GEPA