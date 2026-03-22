Rapid vs. LASK: Die Aufstellungen im Überblick

Der SK Rapid empfängt am Sonntag in der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga den LASK. Das Duell der Meistergruppe ist ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen – streame live mit Sky X! Die Aufstellungen der beiden Mannschaften im Überblick:

SK Rapid

LASK

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