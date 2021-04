Rapid vs. Salzburg: Das sind die Aufstellungen

via

via Sky Sport Austria

Am heutigen Sonntag steht das Spitzenspiel in der Tipico Bundesliga an: Verfolger Rapid Wien empfängt Tabellenführer Red Bull Salzburg. Das sind die Startformationen:

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer schickt folgende Elf auf das Spielfeld:

Unsere Start-1️⃣1️⃣ gegen die Mozartstädter. Ab 17:00 Uhr seid ihr live via Sky und im Rapid App Ticker dabei.#SCR2021 #SCRRBS pic.twitter.com/7P0EzQRwrq — SK Rapid (@skrapid) April 11, 2021

Taktische Formation: Strebinger – Stojkovic, Hofmann, Barac, Ullmann – Petrovic, Ljubicic – Arase, Fountas, Ritzmaier – Kara

Salzburg-Coach Jesse Marsch schenkt dieser Mannschaft das Vertrauen:

Never change a winning team! Unsere Elf für den Klassiker. #SCRRBS — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 11, 2021



Taktische Formation: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer – Bernede, Junuzovic – Mwepu, Aaronson – Daka, Berisha

Bild: GEPA