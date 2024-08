Rapid vs. Sturm & BW Linz vs. Austria Wien ab 16 Uhr live auf Sky

Das Topspiel zwischen dem SK Rapid und Meister SK Sturm am Sonntag live bei Sky

Das Warten hat ein Ende! Die ADMIRAL Bundesliga startet in die neue Saison. Sky zeigt alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga live. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Noch näher am Geschehen des Lieblingsklubs dank zusätzlicher Einzelvorläufe

Sky macht den nächsten Schritt, um für die Fans noch näher dran zu sein am Geschehen. Mit Start der Saison 2024/25 wird es zusätzlich zur umfassenden Vorberichterstattung auf Sky Sport Austria 1 bei parallel stattfindenden Spielen auf den Einzel-Feeds eigene Vorläufe geben, um so den Fans noch mehr individuell zugeschnittene Berichterstattung zu ihren Lieblingsklubs zu bieten.

Meister Sturm zu Gast bei Rapid am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag startet die Vorberichterstattung um 16:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1. In Wien empfängt der SK Rapid den amtierenden Meister Sturm Graz. Der Doublesieger möchte seinen Meistertitel verteidigen und den Salzburgern erneut Paroli bieten, doch auch die Wiener wollen in dieser Saison wieder um die Spitzenplätze mitspielen. Sky Experte Hans Krankl analysiert das Traditionsduell vor Ort. Wer sich in diesem Duell durchsetzen kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich ist die Wiener Austria bei Blau-Weiß Linz zu Gast. Gegen die Wiener Veilchen blieben die Linzer in der Vorsaison sieglos. Wer kann zum Auftakt der neuen Saison voll anschreiben? Die Antwort ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Die Sonntagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die Premiere von Thomas Silberberger als Sky Experte am Sonntag

Neben Sky Experte Peter Stöger wird am Sonntag Thomas Silberberger sein Debüt als Sky Experte im Studio in Wien-Auhof geben. Der Kult-Trainer stand mehr als ein Jahrzehnt an der Seitenlinie der WSG Tirol und führte die Tiroler von der Regionalliga bis in die ADMIRAL Bundesliga. Seit Sommer 2024 ist der Wörgler Cheftrainer beim Zweitligisten Admira Wacker. Mit seiner langjährigen Erfahrung und unverwechselbaren Art wird Thomas Silberberger ab sofort als Sky Experte im Einsatz sein und die Partien der ADMIRAL Bundesliga für die Zuschauer:innen analysieren.

Sonntag, 4. August 2024

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

SK Rapid – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Thomas Silberberger & Peter Stöger

