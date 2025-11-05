Rapid will gegen Craiova Schwung der letzten Spiele mitnehmen

Mit drei Pflichtspielsiegen im Rücken will der SK Rapid nun auch in der Ligaphase der Conference-League Zählbares einsammeln. Am dritten Spieltag hat die Truppe von Trainer Peter Stöger am Donnerstag (um 21 Uhr live auf Sky Sport Austria – holt euch jetzt Sky Stream) im Weststadion Universitatea Craiova aus Rumänien zu Gast, vor mehr als 22.000 Fans soll das noch leere Punktekonto befüllt werden. „Wenn wir nächstes Jahr noch dabei sein wollen, dann wird es nötig sein, dass wir anschreiben“, sagte Stöger.

In den ersten beiden Runden hatte Rapid heftige Niederlagen gegen Lech Posen (1:4) und Fiorentina (0:3) erlitten. Die Hütteldorfer haben sich jedoch seit der Heimpleite gegen die Florentiner vor zwei Wochen stabilisiert und sind wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Speziell der 2:1-Heimerfolg gegen Meister Sturm Graz vom Sonntag sollte für das nötige Selbstvertrauen sorgen gegen den rumänischen Liga-Dritten, der in seinen ersten zwei CoL-Spielen auch nur einen Punkt (1:1 gegen FC Noah) erobern konnte.

Unterschätzter Gegner

„Es ist eine super Möglichkeit, dass wir international ein Ausrufezeichen setzen können“, meinte Keeper Paul Gartler, der aber keinen Selbstläufer erwartet. „Ich glaube, dass der Gegner und die rumänische Liga von der Öffentlichkeit ein bissl unterschätzt werden. In der letzten Länderspielpause hat Rumänien aber trotzdem gegen unser Nationalteam (1:0, Anm.) gewonnen.“ In der WM-Qualifikationspartie am 12. Oktober standen Craiovas rechter Flügelspieler Stefan Baiaram und Defensivakteur Vladimir Screciu im rumänischen Teamkader.

Der 33-jährige Universitatea-Kapitän Nicusor Bancu, der 49 Mal für Rumänien auflief, spielte wiederum bei der 1:2-Niederlage in Österreich im Juni durch. Den vielleicht bekanntesten Namen bei Craiova, das ungefähr die Hälfte des Marktwertes hat wie Rapid, findet man auf der Trainerbank. Coach Mirel Radoi brachte es als Spieler (u.a. Steaua, Al-Hilal) auf 67 Ländermatches.

Personelle Fragen

Stöger erwartet einen spielerisch starken Gegner mit Offensivdrang. Für den 59-Jährigen gibt es noch ein paar personelle Fragen zu klären. So haben unter anderem Nenad Cvetkovic, Romeo Amane, Furkan Demir und Martin Ndzie aufgrund von kleineren Blessuren bzw. Kränklichkeiten am Dienstag nicht trainiert. Wer am Donnerstag zur Verfügung steht, wird sich erst weisen. Fix fehlen wird der erkrankte Jannes Horn.

Gesetzt ist derweil im Tor Gartler, der den zuletzt unsicheren Niklas Hedl vorerst abgelöst hat. „Er macht das richtig gut. Er hat sich in der Zeit, in der ich da bin, viel Respekt bei mir erarbeitet“, meinte Stöger und bezeichnete Gartler als „mustergültigen Profi“. „Er hat bis jetzt alles gerechtfertigt.“ Der 28-jährige Goalie blieb indes bescheiden. „Ich persönlich sehe mich in der aktuellen Situation nicht als die Nummer eins. Es ist jetzt einfach einmal so, dass ich spielen darf, dass ich das Vertrauen vom Trainerteam gekriegt habe. Das versuche ich, so gut es geht zurückzugeben.“ In zwei seiner drei Einsätze hielt Gartler seinen Kasten sauber, das soll auch gegen Craiova gelingen.

(APA) / Bild: GEPA