Rapid will Serie im gegen Austria ausbauen

Rapid ist mit Trainer Peter Stöger als einziger Bundesligist nach sieben Runden noch ungeschlagen. „Ich freue mich riesig auf das Spiel, auf die sportliche Rivalität auf dem Platz. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in den letzten Wochen ordentlich performt haben“, sagte Stöger. Sein Team werde am Sonntag auf Sieg spielen, versprach der frühere Austria-Meistermacher. „Die Austria ist aus einer sehr schwierigen Phase retourgekommen und wird positiv gestimmt sein.“

Tatsächlich sah die violette Welt vor wenigen Wochen noch ganz anders aus. Nach einem schwachen Saisonstart spielen die „Veilchen“ nun als Seriensieger in Hütteldorf vor. Drei Erfolge (gegen Altach, Sturm und Ried) hat die Truppe von Stephan Helm zuletzt gefeiert. „Wir konnten ein gutes Momentum kreieren. Das wollen wir nutzen“, sagte Helm vor dem Duell des Tabellenführers mit dem Siebenten. „Aus meiner Sicht spielt die Tabellensituation und das, was vorher war, eine untergeordnete Rolle.“

Bei Rapid fehlt weiterhin der zu Saisonbeginn aufgeigende Petter Nosa Dahl wegen einer Muskelblessur. Bei der Austria hingegen meldete sich Abwehrchef Aleksandar Dragovic für den Schlagabtausch wieder fit. Nach Eskalationen beim Derby vom 22. September 2024 wird das Duell zum vierten Mal in Folge und vorerst zum letzten Mal ohne Gästefans vonstatten gehen. Die Derbybilanz: 140 Siege Rapid, 123 Austria, 83 Unentschieden.

SK Rapid vs. FK Austria Wien am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky Stream live dabei sein!

(APA)/Beitragsbild: GEPA