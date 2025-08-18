Rapid wohl mehrere Wochen ohne Marcelin

Der SK Rapid muss wohl mehrere Wochen auf Innenverteidiger Jean Marcelin verzichten. Dem 25-Jährigen droht nach seiner Auswechslung beim torlosen Remis gegen den SCR Altach eine lange Verletzungspause.

Die Szene ereignete sich in der 21. Spielminute. Marcelin blieb vor dem eigenen Tor unglücklich im Rasen hängen und ging zu Boden. Der Nationalspieler von Madagaskar griff sich sofort an den Oberschenkel, konnte schlussendlich auch nicht weiterspielen. Ange Ahoussou kam für den 25-Jährigen ins Spiel.

Trainer Peter Stöger rechnet nun mit einem längeren Ausfall. „Ich kann es nicht abschätzen, logischerweise. Das 0:0 ist nicht angenehm, aber das ist eigentlich das Bittere an dem Tag, dass ich schon das Gefühl habe, dass er uns jetzt länger nicht zur Verfügung stehen wird“, so der Rapid-Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Über die genaue Ausfalldauer machte der Verein bisher noch keine Angabe.

Bild: GEPA