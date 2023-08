Rapid zwischen Licht und Schatten – Katzer: „Manchmal fühlt man sich wie im Fahrstuhl“

Rapid zwischen Licht und Schatten – schon zu Beginn der Saison! Im Gespräch mit Sky Sport Austria blickt Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer auf die vergangenen Wochen zurück und spricht über das kommende Europacup-Duell gegen die Fiorentina.

„Es geht bei uns ganz schnell in beide Richtungen. Manchmal fühlt man sich wie im Fahrstuhl. Man ist entweder im Erdgeschoss oder im letzten Stock“, erklärte Katzer und fügte an: „Wir haben immer gesagt, wir werden nicht zu große Schritte machen. Vielleicht waren die ersten zwei Spiele zu große Schritte nach vorne und die Erwartungshaltung gleich wieder zu hoch.“

„Das war der Prototyp unseres Spiels“

Der Ligaauftakt gegen den LASK verlief für den SK Rapid vielversprechend. „Das war der Prototyp unseres Spiels, was wir sehen wollen“, lobte Katzer. Im Heimspiel gegen Hartberg erfolgte die Ernüchterung: „Gegen Hartberg haben wir sehr viel rotiert, vielleicht auch zu viel. Es war natürlich eine ganz schlechte Leistung von uns. Jetzt gilt es gegen Blau-Weiß Linz zu zeigen, dass wir in der Liga an die anfangs gezeigten Leistungen anschließen können.“

Nach dem 5:0 in Debrecen treffen die Grün-Weißen im Conference-League-Playoff auf Vorjahresfinalist Fiorentina. Katzer: „Wir freuen uns auf die Aufgabe. Wir werden nicht antreten, ohne den Glauben zu haben da auch weiterzukommen.“

