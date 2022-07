Der SK Rapid Wien trifft in der 2. Runde der UEFA-Conference-League-Qualifikation auf Lechia Gdansk.

Die Polen setzen sich in der Auftaktrunde nach einem 2:1-Auswärtssieg mit einem Gesamtscore von 6:2 gegen Akademija Pandev (Nordmazedonien) durch.

Das Hinspiel findet am 21. Juli in Hütteldorf statt, das Rückspiel eine Woche später in Polen. Für den Einzug in die Gruppenphase muss Rapid insgesamt drei Qualifikationsrunden überstehen.