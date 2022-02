Rapids-ECL-Gegner Vitesse Arnheim schlittert gegen Ajax in Debakel

Rapids Gegner in der Conference League, Vitesse Arnheim musste gegen Ajax Amsterdam im niederländischen Cup eine bittere 0:5 (0:2) Klatsche einstecken.

ÖFB-Teamspieler Adrian Grbic steht bei Vitesse in der Startelf und wird nach 73 Spielminuten ausgewechselt. Die 25-jährige Leihgabe von Lorient wartet weiter auf sein erstes Tor im Vitesse-Dress.

Am kommenden Donnerstag steht das Sechzehntelfinal-Hinspiel in der UEFA Conference League bei Rapid Wien an (18:45 Uhr/live auf Sky Sport Austria), zuvor gastiert die PSV Eindhoven in Arnheim (Samstag, 20:00 Uhr).

