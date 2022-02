Rapids ECL-Gegner Vitesse Arnheim verlor 2. Mal in Folge

Für Vitesse Arnheim läuft es in der niederländischen Fußball-Ehrendivision aktuell nicht nach Wunsch.

Der Gegner von Rapid in der Playoff-K.O.-Runde der Europa Conference League unterlag am Samstagabend dem Vierten Twente Enschede auswärts klar mit 0:3 und kassierte damit die zweite Meisterschafts-Niederlage in Folge. In der Tabelle sind Stürmer Adrian Grbic, der bis zur 75. Minute spielt, und Co. nach 21 Runden Sechster.

Vor dem Hinspiel-Duell in Wien mit Rapid (17. Februar, ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 1) geht es noch im Cup gegen Ajax Amsterdam (Mittwoch/auswärts) und in der Liga gegen PSV Eindhoven (Samstag/daheim).

(APA)/Bild: Imago