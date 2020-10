Rapids EL-Gegner Arsenal investiert am “Deadline Day” kräftig

Arsenal hat kurz vor Transferende noch einmal ordentlich Geld ausgegeben.

Der Fußball-Europa-League-Gegner von Rapid sicherte sich die Dienste von Thomas Partey. Atletico Madrid kassierte dafür 50 Millionen Euro, wie beide Clubs bekanntgaben. Die “Gunners” nahmen von einer Ausstiegsklausel des 27-jährigen defensiven Mittelfeldspielers aus Ghana Gebrauch. Im Gegenzug verliehen die Engländer Mittelfeldspieler Lucas Torreria für diese Saison an Atletico.

Der 21-jährige französische Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi wurde leihweise an den deutschen Bundesligisten Hertha BSC abgegeben. Arsenal ist am 22. Oktober (18.55 Uhr) der erste Gegner von Rapid in der Europa League, gespielt wird da im Allianz Stadion.

(APA)

Beitragsbild: Getty