Rapids Horrorbilanz gegen Salzburg: Letzter Auswärtssieg vor fast 7 Jahren

Die Bilanz des SK Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg liest sich wie ein Horrorbuch. Seit der Saison 2015/16 konnten die „Grün-Weißen“ in 28 Pflichtspielen nur zwei Mal gegen die „Bullen“ gewinnen. Vier Duelle endeten Unentschieden und gleich 22 mit einer Niederlage der Hütteldorfer. In den jüngsten zehn Liga-Duellen konnte Rapid überhaupt nur einmal punkten.

Am Sonntag (ab 16:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) hat Rapid die Chance, die Statistik etwas aufzubessern. Drei Punkte würden den ersten Auswärtssieg von Rapid in Salzburg seit dem 1. August 2015 bedeuten.

Damals siegte Rapid unter der Leitung des heutigen Sport-Geschäftsführers Zoran Barisic mit 2:1. Das Mittelfeld-Duo Thanos Petsos (15./direkter Freistoß) und Stefan Schwab (33.) sorgten für die Tore. „Joker“ Dimitri Oberlin, der aktuell für den Schweizer Erstligisten Servette FC spielt, konnte in der 66. Minute nur noch den Anschlusstreffer für die Mannschaft des damaligen Salzburg-Trainer Peter Zeidler erzielen.

Video-Highlights: Salzburg – Rapid 1:2 (01.08.2015)

Von der damaligen Startelf gehört nur noch Christopher Dibon dem Kader der Hütteldorfer an. Der von Verletzungen geplagte Innenverteidiger wird jedoch am Sonntag gegen Salzburg keine Option sein. Nach seiner langwierigen Knieverletzung braucht der 31-Jährige noch Zeit, um wieder fit für einen Einsatz in der Bundesliga zu sein.

Das war die Rapid-Startelf beim letzten Auswärtssieg in Salzburg

So spielte Salzburg

