Rapids Meisterchancen bereits dahin? Das sagt die Formtabelle

Mit der 0:2-Niederlage im Heimspiel gegen den FC Red Bull Salzburg ist dem SK Rapid der Auftakt in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga misslungen.

Besonders schmerzen wird in Hütteldorf jedoch ein Blick auf die Formtabelle der letzten 10 Bundesliga-Runden: In dieser liegt der SK Rapid nur auf dem neunten Rang, punktgleich mit den Abstiegskandidaten GAK und WSG Tirol. Einzig der SCR Altach (7) sammelte weniger Punkte in diesem Zeitraum.

Aus den letzten zehn Bundesliga-Spielen holte die Klauß-Elf lediglich 8 Punkte (2 Siege/2 Remis/6 Niederlagen). Die einzigen Erfolge gelangen gegen den SCR Altach (5:0) und GAK (3:0).

Sollte im kommenden Bundesliga-Spiel beim amtierenden Meister Sturm Graz eine Niederlage folgen, könnte Rapid die Top 3 – Salzburg hat als Dritter fünf Punkte Vorsprung – schnell aus den Augen verlieren.

Die Formtabelle der letzten 10 Runden:

Tabellenführer auch am formstärksten

Angeführt wird die Formtabelle vom aktuellen Tabellenführer der österreichischen Bundesliga, der Wiener Austria (25 Punkte). Danach rangiert der FC Red Bull Salzburg (22) und der WAC (20). Sturm Graz liegt mit 18 Zählern dahinter auf dem vierten Platz.

Klauss über die Niederlage: „Gegentore komplett unnötig“

