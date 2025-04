Raptors ohne Jakob Pöltl in Dallas chancenlos

Die Toronto Raptors sind am Freitag (Ortszeit) im vorletzten Saisonspiel in der National Basketball Association (NBA) bei den Dallas Mavericks chancenlos gewesen und haben mit 102:124 verloren. Der Wiener Jakob Pöltl fehlte neuerlich wegen einer Handverletzung. Die Kanadier hatten lediglich acht Spieler zur Verfügung, sieben kamen zum Einsatz. Scottie Barnes und Ochai Agbaji waren mit 26 bzw. 24 Punkten die besten Werfer.

Herausragender Akteur auf dem Parkett war Anthony Davis. Der „Mavs“-Star verbuchte neben einem Triple-Double aus 23 Zählern, 13 Rebounds und zehn Assists auch sieben Blocks. Toronto schließt am Sonntag bei Pöltls früherem Arbeitgeber San Antonio Spurs die Saison ab.

Erst am letzten Spieltag wird das Play-off-Rennen in der Western Conference entschieden. Vier Teams rittern um drei Plätze. Den stärksten Eindruck hinterlassen die LA Clippers, die mit 101:100 bei den Sacramento Kings den siebenten Sieg hintereinander feierten. 28 Punkte gingen dabei auf das Konto von Kawhi Leonard. James Harden schrieb mit 23 Zählern, elf Rebounds und zehn Assists dreifach zweistellig an. Ein Triple-Double verbuchte auch Nikola Jokic beim 117:109 der Denver Nuggets über die Memphis Grizzlies. Der Serbe zeichnete für 26 Zähler, 16 Rebounds und 13 Assists verantwortlich. Memphis muss nach der Niederlage ins Play-in.

Klarer Sieg für die Lakers

Die Golden State Warriors behaupteten mit einem 103:86 bei den Portland Trail Blazers den sechsten Platz im NBA-Westen. 24 Punkte gingen auf das Konto von Jimmy Butler. Am Sonntag wartet das direkte Duell mit den Clippers. Die Minnesota Timberwolves wahrten mit einem 117:91 gegen die Brooklyn Nets ihre Play-off-Chancen. Rudy Gobert überzeugte mit 35 Zählern und elf Rebounds.

Im Duell des Dritten mit dem Zweiten in der Western Conference ließen die Los Angeles Lakers den Houston Rockets keine Chance und gewannen 140:109. Luka Doncic war mit 39 Punkten der erfolgreichste Werfer. Miami Heat brannte beim 153:104 auswärts gegen die New Orleans Pelicans ein Offensiv-Feuerwerk ab. Angeführt von Bam Adebayo mit 23 Zählern und zwölf Rebounds scorten zehn Spieler der Franchise aus Florida zweistellig, womit ein zuletzt 1994 erreichter NBA-Rekord eingestellt wurde.

(APA)/Beitragsbild: Imago