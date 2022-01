Blitz-Comeback? Haaland gibt Update zu seiner Verletzung

via

via Sky Sport Austria

Die Verletzung von Erling Haaland ist wohl nicht so schlimm wie befürchtet. Der BVB-Stürmer selbst glaubt jedenfalls an ein schnelles Comeback.

„Es sieht gut aus! Ich trainiere bereits wieder sehr gut“, sagte Haaland im exklusiven Interview mit Sky und prognostizierte: „Ich werde bald zurück sein.“

Hoffnung für Top-Spiel gegen Leverkusen

Der Norweger hatte sich am vergangenen Samstag im Duell gegen die TSG Hoffenheim nach Sky Informationen einen Muskelfaserriss zugezogen. Borussia Dortmund bestätigte diese Diagnose bisher nicht und sprach in einer Mitteilung lediglich von „muskulären Problemen, die allerdings einer Behandlung sowie weiterer Untersuchungen in den kommenden Tagen bedürfen“.

Nun gibt Haaland jedoch selbst Entwarnung. Die BVB-Fans dürfen also hoffen, dass der Torgarant im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen am 6. Februar wieder zur Verfügung steht.

(sport.sky.de)/Bild: Imago