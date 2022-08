Rasid Mahalbasic wechselt zu C.B. Burgos

via

via Sky Sport Austria

Rasid Mahalbasic bleibt Legionär in Spanien. Der 31-jährige ÖBV-Center aus Klagenfurt wechselt zu C.B. Burgos, dem zweifachen Gewinner (2020, 2021) der Basketball Champions League. Er soll maßgeblich mithelfen, den Club aus der kastilischen Stadt wieder ins spanische Oberhaus zu führen. Burgos ist im Frühjahr aus der ACB abgestiegen, die als stärkste Liga Europas gilt.

Mahalbasic wechselt erstmals in seiner Karriere zu einem Zweitligisten. Hauptgrund für diesen Schritt sei Coach Paco Olmos, mit dem er in den ersten Monaten der vergangenen Saison bereits in Lugo zusammengearbeitet hat, sagte der verheiratete Vater zweier Kinder zur APA. Burgos wird seine 14. Auslandsstation seit 2010.

Bei dem Club, der seine Heimspiele im 9.500 Zuschauer fassenden „Coliseum“ austrägt, sind mit dem Grazer Anton Maresch (2015/16) und Thomas Schreiner (2017/18) aus St. Pölten auch bereits zwei andere Österreicher unter Vertrag gestanden.

(APA) / Bild: GEPA