Rasmus Höjlund über Bruder Emil: „Er wird hoffentlich viele Tore für Kopenhagen machen und sich dort etablieren“

In einem unglaublichen Match haben sich die PSV Eindhoven und der FC Kopenhagen im Conference-League-Achtelfinal-Hinspiel mit 4:4 getrennt. Beim FC Kopenhagen feierte der jüngere Bruder von Sturms Rasmus Höjlund sein Pflichtspieldebüt.



In der 86. Minute kam Emil Höjlund, der Bruder von Sturm-Goalgetter Rasmus, zu seinem Debüt im Trikot des FC Kopenhagen. Rasmus verfolgte das Spiel vor dem Fernseher: „Ich war sehr stolz, als er ins Spiel gekommen ist. Auch, weil er das Vermächtnis der Höjlunds beim FC Kopenhagen weiterführt, wo ich schon groß geworden bin“, sagte Rasmus über seinen Bruder und fügte an: „Ich bin einfach nur stolz, dass er das jetzt geschafft. Er ist erst 17 Jahre geworden und spielt schon Achtelfinale in Europa, mit 17. Das ist großartig.“

In der 94. Minute hatte Emil Höjlund die große Chance auf das Tor zum 5:4. „Natürlich konnte ich da nicht ruhig bleiben. Mann, du hättest der Mann des Spiels werden können, aber so ist es. Er wird hoffentlich viele Tore für Kopenhagen machen und sich dort etablieren“, sagte Rasmus Höjlund.

