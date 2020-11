Kristensen bei “Dein Verein” über CL-Duell mit Bayern: “Für mich die beste Mannschaft der Welt”

In der aktuellen Folge von “Dein Verein – Red Bull Salzburg” haben Sky-Reporter Gerfried Pröll und Sky-Experte Manuel Ortlechner mit Salzburg-Spieler Rasmus Kristensen unter anderem über das Champions-League-Duell mit Bayern München gesprochen. Hier sind die besten Aussagen des 23-Jährigen:

…über das Champions-League-Duell mit dem FC Bayern München: „Das Bayern-Spiel war ein bisschen komisch, wir haben wirklich gut gespielt in den ersten 80 Minuten, dann ein Standardtor bekommen und dann ist die Mannschaft auseinandergefallen. Eigentlich haben wir wirklich gut gespielt und das müssen wir auch am Mittwoch machen. Wir wissen, dass wir auf diesem Niveau spielen können und müssen am Mittwoch noch ein großartiges Spiel machen. Es ist ein Traum in der Champions League zu spielen, gegen den Vorjahressieger Bayern München zu spielen. Bayern ist für mich die beste Mannschaft der Welt, wir spielen gegen Bayern zweimal und das ist natürlich ein großes Spiel.“

…über seine Fitness: „Das Timing von meiner Verletzung war sehr schlecht, ich habe wirklich gut gespielt vor der Verletzung, das war das Heimspiel gegen Liverpool, vielleicht mein bestes Spiel in Salzburg. Für mich bin ich wieder im ersten Jahr und brauche vielleicht noch ein paar Prozent, ich bin 100 Prozent fit, kann immer laufen, bin körperlich stark, fußballerisch brauche ich vielleicht noch ein paar Prozent. Aber wir haben so viele Spiele, das ist für mich kein Thema. Wir haben gute Trainer hier in Salzburg, ich habe viel gemacht, als ich verletzt war. Ich bin immer viel gelaufen, das ist ein wichtiges Element in meinem Fußball.“

…über seine neue Heimat Österreich: „Ich war mit meiner Familie früher oft in Österreich auf Urlaub, Skifahren und so. Mein Onkel hat auch in Österreich gespielt, er hat nach Sturm Graz in Puch gespielt, meine ganze Familie kennt Salzburg sehr gut.“

…über seine Zeit bei Ajax Amsterdam: „Der Fit mit Ajax war nicht 100 Prozent gut, es war ein bisschen schwierig für mich mit meinem Spielstil. In Dänemark habe ich bei Midtjylland genau die gleiche Taktik und Mentalität wie hier in Salzburg gehabt, das ist für mich ein bisschen zurückkommen zu meiner alten Spielform. Ajax war für mich eine wirklich gute Entscheidung, ich bin mit dem Ball technisch sehr viel besser geworden und habe viel bei Ajax gelernt. Ich glaube, dass Salzburg besser zu mir passt bzgl. meiner fußballerischen Stärken.“