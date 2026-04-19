Rassismus-Eklat um ÖFB-Teamspieler Danso

ÖFB-Teamspieler Kevin Danso ist nach dem 2:2 von Tottenham Hotspur gegen Brighton and Hove Albion im Netz rassistisch beleidigt worden.

Danso hatte mit seinem Ballverlust im eigenen Strafraum den späten Ausgleichstreffer der Gäste eingeleitet. Die Spurs veröffentlichten am Sonntag ein Statement und verurteilten die Vorfälle auf Schärfste.

„Seit dem gestrigen Spiel gegen Brighton, das im Rahmen des „No Room For Racism“-Wochenendes der Premier League stattfand, ist Kevin Danso erheblichen und abscheulichen rassistischen Anfeindungen in den sozialen Medien ausgesetzt gewesen und ist es auch weiterhin. Wir haben widerwärtigen, entmenschlichenden Rassismus gehört und gesehen – ein Verhalten, das zweifellos eine Straftat darstellt. Es wird nicht toleriert“, schrieb der Klub.

Highlights | Tottenham Hotspur – Brighton and Hove Albion

Spurs zeigen Täter bei der Polizei an

Die Spurs kündigten außerdem an, rechtliche Schritte gegen die Täter einzuleiten. „Der Verein ergreift umgehend Maßnahmen. Wir melden alle identifizierten Inhalte der Metropolitan Police sowie den zuständigen Behörden in den Ländern, in denen die Täter ansässig sind, und außerdem den entsprechenden Social-Media-Plattformen. Wir werden auf die strengstmöglichen Maßnahmen gegen jede einzelne identifizierte Person drängen. Kevin hat unsere vollständige und bedingungslose Unterstützung – als Spieler und als Mensch. Niemand in diesem Verein wird dem jemals allein gegenüberstehen“.

Danso kommentierte das Posting seines Klubs mit einem weißen Herz und erhielt in den Kommentaren viel Zuspruch von den Spurs-Fans.

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Bild: Imago