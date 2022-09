Rauswurf? Klopp setzt auf „Geduld“ der Liverpool-Besitzer

via

via Sky Sport Austria

Jürgen Klopp hat nach dem kapitalen Fehlstart in der Champions League gelassen auf die Frage nach einem möglichen Rauswurf beim FC Liverpool reagiert.

Er glaube „nicht wirklich“ daran, dass sein Job in Gefahr sei, sagte der Teammanager der Reds am Tag der überraschenden Entlassung seines Kollegen Thomas Tuchel beim FC Chelsea, „aber wer weiß?“

Der Unterschied zwischen den Blues und Liverpool sei aber, „dass wir verschiedene Besitzer haben“, betonte Klopp: „Unsere sind geduldiger und erwarten, dass ich die Probleme löse, nicht jemand anderes. So sehen sie es. An dem Tag, an dem sie ihre Meinung ändern, sagen sie es mir vielleicht…“

(SID) / Bild: Imago