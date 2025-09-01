RB Leipzig dünnt Kader aus und holt Stürmer aus Lissabon

RB Leipzig hat am letzten Tag des deutschen Transferfensters den Kader ausgedünnt.

Mittelfeldspieler Eljif Elmas und Rechtsverteidiger Lutsharel Geertruida gab der Bundesligist am Montag an Napoli bzw. Sunderland ab. Stürmer Loïs Openda sollte per Leihvertrag samt Kaufoption zu Juventus Turin wechseln. Das Gesamtpaket soll bei über 40 Millionen Euro liegen. Openda kam vor zwei Jahren vom RC Lens für 40 Millionen Euro Ablöse nach Leipzig, konnte zuletzt aber nicht überzeugen.

In Conrad Harder kommt ein bulliger Offensivspieler von Sporting Lissabon, wie RB mitteilte. Der 20-jährige Mittelstürmer erhält einen Vertrag über fünf Jahre bis 2030. Im März hatte Harder sein Debüt in der dänischen Nationalmannschaft gefeiert, er wird nun Teamkollege von Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager.

(APA) / Bild: Imago