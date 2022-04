RB Leipzig ersatzgeschwächt im DFB-Pokal gegen Union

Der deutsche Bundesligist RB Leipzig muss im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Union Berlin auf Lukas Klostermann, Kevin Kampl und Amadou Haidara verzichten. Innenverteidiger Klostermann gilt als Corona-Kontakt-Person. „Er befindet sich in Isolation“, sagte Cheftrainer Domenico Tedesco vor dem Spiel am Mittwoch (um 20.45 Uhr live auf Sky). Kampl hatte aufgrund von Knieproblemen zuletzt schon pausiert. Auch der Ex-Salzburger Haidara (Knie) ist gegen Union kein Thema.

„Doudu tut uns sehr weh, hoffentlich ist er zum Endspurt wieder da“, so der RB-Cheftrainer am Dienstag. Gegen die unbequemen Unioner können sich seine Profis auf eine Rekordkulisse in der Red Bull-Arena freuen. Nach dem Umbau sind erstmals 47.069 Zuschauer zugelassen – das Spiel ist ausverkauft.

(APA)

Bild: Imago