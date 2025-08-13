RB Leipzig findet wohl Sesko-Nachfolger

RB Leipzig steht kurz vor dem Transfer von Romulo.

Während die „Roten Bullen“ mit dem brasilianischen Stürmer selbst schon länger eine mündliche Einigung über einen Vertrag bis 2030 erzielt hatten, gibt es nun auch einen Durchbruch in den Verhandlungen mit Romulos Verein Göztepe.

Nach Sky Sport Informationen sollen am heutigen Mittwoch die letzten Details des Transfers mit dem türkischen Erstligisten geklärt werden. Im Anschluss wird der Medizincheck gebucht. Leipzig zahlt für den 23-Jährigen eine Sockelablöse in Höhe von 20 Millionen Euro, die durch mögliche Bonuszahlungen noch auf 25 Millionen Euro ansteigen kann. Ursprünglich hatten die Türken 25 bis 30 Millionen Euro Ablöse aufgerufen.

Planstelle im Angriff geschlossen

Nach dem Abgang von Benjamin Sesko zu Manchester United war bei RB eine Planstelle im Angriff aufgegangen, die nun wieder gefüllt wird. Göztepe hatte Romulo nach einer einjährigen Leihe erst im Januar für zweieinhalb Millionen Euro aus Brasilien festverpflichtet. In der Türkei schlug der Stürmer auf Anhieb ein. In der vergangenen Saison kam Romulo in der Süper Lig auf 13 Toren und neun Vorlagen und hatte so großen Anteil daran, dass Göztepe als Aufsteiger im sicheren Tabellenmittelfeld landete.

Mit dem Brasilianer bekommen die „Roten Bullen“ einen Spieler mit einem vielseitigen Profil. Romulo kann als Wandspieler Bälle auch festmachen und klatschen lassen und ist somit nicht alleine auf seinen Tiefgang angewiesen.

