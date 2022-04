RB Leipzig gewinnt problemlos gegen Hoffenheim

via

RB Leipzig hat im Rennen um die Champions-League-Qualifikationsplätze in der deutschen Fußball-Bundesliga einen lockeren Sieg gegen Verfolger TSG Hoffenheim gefeiert. Die „Roten Bullen“ setzten sich am Sonntagabend gegen die ersatzgeschwächten Sinsheimer mit 3:0 (3:0) durch und sicherten fünf Spiele vor Saisonende den vierten Platz ab. Für Hoffenheim war es die dritte Niederlage in Serie, der Rückstand des Tabellensechsten auf die Leipziger beträgt schon sieben Punkte.

Christopher Nkunku (5.), Marcel Halstenberg (20.) nach Vorlage von ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer und der frühere Salzburger Dominik Szoboszlai (44.) trafen für die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco. Laimer wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt, bei der TSG spielte Stefan Posch durch und Christoph Baumgartner bis zur 70. Minute. Florian Grillitsch musste mit einer leichten Muskelverletzung pausieren. Die Leipziger liegen damit einen Punkt hinter Bayer Leverkusen und drei Zähler vor dem SC Freiburg.

