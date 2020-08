RB Leipzig startet ohne Testspiel in neue Saison

Champions-League-Halbfinalist RB Leipzig wird ohne ein Testspiel in die neue Saison der deutschen Fußball-Bundesliga gehen. Dies berichtete das Internetportal “RBlive” am Montag. Nach dem Halbfinal-Aus in der Königsklasse vor einer Woche mit dem 0:3 gegen Paris Saint-Germain hatte das Team frei. Nach Corona-Tests am (morgigen) Dienstag ist der Trainingsstart für Mittwochnachmittag angesetzt.

In der ersten Septemberwoche kommt es wegen der Länderspielpause mit zahlreichen Abstellungen für RB-Spieler, darunter auch die ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer und Konrad Laimer, nur zum Training mit einer Rumpfmannschaft. Am zweiten September-Wochenende spielt RB im DFB-Pokal beim 1. FC Nürnberg, der Bundesliga-Start gegen den FSV Mainz 05 erfolgt am 20. September.

