RB Leipzig verleiht Youngster in die MLS

via

via Sky Sport Austria

Was Sky bereits vor einigen Tagen exklusiv berichtete, ist jetzt offiziell. Die Roten Bullen verleihen Caden Clark zunächst bis zum Saisonende an die New York Red Bulls.

Zuvor verlängerte der US-Amerikaner seinen Kontrakt bei den Sachsen bis zum 30.06.2025. Eine Kaufoption ist nicht inkludiert.

RB hatte den Mittelfeldspieler erst im vergangenen Sommer von den New Yorkern verpflichtet und ihn anschließend direkt wieder an den Schwesterklub verliehen. Die Leihe war am Ende des Jahres ausgelaufen und wurde nun bis zum 31. Dezember 2022 verlängert.

Weitere Leihe nicht ausgeschlossen

Nach Sky Informationen ist es nicht ausgeschlossen, dass der 18-Jährige auch in der kommenden Saison erneut verliehen wird. Das hängt von der Entwicklung des Spielers und der Personalsituation im Sommer ab. Insbesondere in der Zentrale verfügen die Roten Bullen über jede Menge Qualität.

Die MLS-Saison beginnt am 26. Februar und endet Anfang Oktober.

(skysport.de) / Bild: Imago