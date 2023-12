RB Leipzig verpflichtet Forsberg Nachfolger von Napoli

RB Leipzig hat den nordmazedonischen Teamspieler Eljif Elmas verpflichtet. Wie der deutsche Pokalsieger am Mittwoch mitteilte, kommt der zentrale Mittelfeldspieler vom italienischen Meister SSC Napoli. Elmas soll etwa 25 Millionen Euro Ablöse kosten. Er könnte in Leipzig auf Emil Forsberg folgen, der am letzten Spieltag vor Weihnachten nach 325 Pflichtspielen seinen Bundesliga-Abschied gefeiert hatte und nach New York wechselt.

Der 24-jährige Elmas hatte seinen Stammplatz in Neapel zuletzt verloren. In der bisherigen Saison bestritt er 16 Pflichtspiele für die Italiener, stand aber nur viermal in der Startelf. Bei Leipzig spielen im Mittelfeld auch Österreichs Internationale Xaver Schlager und Nicolas Seiwald.

(APA)/Bild: Imago