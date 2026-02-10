Reaktionen zu Gold in der Teamkombination von Rädler/Huber

Einen Tag nach Silber von Vincent Kriechmayr/Manuel Feller in der Teamkombination der Männer haben Ariane Rädler und Katharina Huber bei den Olympischen Winterspielen in Italien noch einen draufgesetzt. Die Reaktionen zur Goldmedaille von Ariane Rädler und Katharina Huber:

Ariane Rädler: „Ich glaube, ich habe eine gute Abfahrt gezeigt, und dann die Kathi, da habe ich irgendwie ein gutes Gefühl gehabt. Sie hat den Slalom so gut heruntergedrückt. Ich war so nervös, es war unglaublich. Ich bin so froh, es ist so cool. Ich habe viel durchgemacht, da war der Traum (Olympia) schon einmal kurz weg. Ich habe mich immer wieder zurückgekämpft. Umso schöner ist es jetzt, dass es geklappt hat. Und das mit der Kathi. Wir kennen uns schon so lange. Wir sind schon zu Schülerzeiten gemeinsam Rennen gefahren. Das ist einfach cool – Dreamteam.“

Katharina Huber: „Es ist unbeschreiblich. Ich war extrem nervös. Die Ari ist so eine geile Abfahrt gefahren, so geil Skigefahren. Ich habe mir einfach nur vorgenommen: „Fahr‘ einfach geil Ski, so wie ich’s kann.“ Dass es sich so ausgeht und wir heute als Olympiasieger stehen, ich glaub’s noch überhaupt nicht.“

Roland Assinger (ÖSV-Cheftrainer Frauen): „Die 95ers haben beide noch nie ein Weltcuprennen gewonnen. Gerade die Ari mit vier Kreuzbandrissen hat schon viel Sch… durchgemacht. Über diese Aufstehmentalität freut man sich brutal. Die Huber hat dann auf einmal den Turbo gezündet. Sie ist heuer in den unteren Toren schneller als die letzten Jahre. Da werden auch gewisse Dinge mitspielen, die in der Vorbereitung gemacht wurden. Die Olympischen Spiele haben immer eigene Gesetze. Da passieren oft Dinge, die in diesem Fall einfach sehr schön sind. Beide haben das gezeigt, was sie oft im Training zeigen. Sie haben das auf den Punkt gebracht. Es hat natürlich alles zusammengepasst.“

Roswitha Stadlober (ÖSV-Präsidentin/ÖOC-Vizepräsidentin): „Es ist einfach wunderschön, vor allem weil es natürlich auch zwei gewonnen haben, die man nicht ganz auf der Rechnung hatte. Die haben heute performt. Das sind die schönen Geschichten bei Olympia. Ich freue mich irrsinnig für die Zwei. Ich bin natürlich auch ein bissl stolz, dass wir jetzt schon die zweite Goldmedaille haben. (…) Ich kann nur gratulieren dem gesamten Team, weil es ist großartig gearbeitet worden. Man braucht das bissl Glück auch dazu, und die beiden haben heute wirklich das Alzerl gehabt, sind super gefahren. Die Katharina Huber hat unten super Gas gegeben, die Ariane hat bravourös vorgelegt. So gesehen ist es ein geniales Team.“

Cornelia Hütter (Teamkollegin): „Es war echt cool zum Zuschauen. Schade für uns, aber Gold für Österreich.“

Katharina Truppe (Teamkollegin): „Ja richtig geil. Es freut mich richtig für die Zwei. Sie haben es sich verdient, es war richtig gut gefahren. Hut ab! Die haben Gold richtig kombiniert.“

Alexander Van der Bellen (Bundespräsident, via Bluesky): „Sensationell! Die erste Goldmedaille für Ariane Rädler und Katharina Huber bei ihrer olympischen Premiere in der Teamkombination. Herzliche Gratulation!“

Christian Stocker (Bundeskanzler, via X): „Wieder Gold für Österreich! Ariane Rädler und Katharina Huber holen in der Damen-Teamkombination auf der Tofana in Cortina d“Ampezzo das erste olympische Gold in einem Ski-Bewerb. Meine herzlichsten Glückwünsche zu diesem großartigen Team-Erfolg!“

