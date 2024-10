Reaktionen zum Rücktritt von Rafael Nadal

Der Spanier Rafael Nadal, Sieger bei 22 Grand Slams und 70 weiteren Turnieren sowie 209 Wochen die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, wird nach dem Davis Cup im November seine Karriere beenden. Eine Sammlung von Reaktionen und Pressestimmen:

Roger Federer (bei Instagram): „Was für eine Karriere, Rafa! Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde. Danke für die unvergesslichen Erinnerungen und all deine unglaublichen Errungenschaften in diesem Spiel, das wir so lieben. Es war eine absolute Ehre.“

Carlos Alcaraz (bei X): „Rafael Nadal, danke für alles.“

Spielervereinigung ATP (bei X): „Der Tennisplatz wird nie wieder derselbe sein.“

Boris Becker (bei Instagram): „Vielen Dank, Rafa. Du hast die Tenniswelt zu einem besseren Ort gemacht.“

Jannik Sinner: „Das sind harte Nachrichten für die Tenniswelt, aber nicht nur die Tenniswelt. (…) Ich hatte großes Glück, ihn kennenzulernen, auch als Person, und er ist ein unglaublicher Mensch. (…) Wir haben gesehen, wie gut er als Spieler war, was wir junge Spieler von ihm lernen konnten – wie er mit gewissen Situationen, schwierigen Situationen auf dem Platz umgegangen ist. (…) Er ist zugleich bescheiden geblieben, hat sich mit dem Erfolg nicht verändert.“

Cristiano Ronaldo: „Rafa, du hast eine unglaubliche Karriere hinter dir! Dein Engagement, deine Leidenschaft und dein unglaubliches Talent haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Es war mir eine Ehre, deinen Weg mitzuerleben und dich als Freund bezeichnen zu dürfen – herzlichen Glückwunsch zu deiner unglaublichen Karriere, und genieße deinen Ruhestand!“

Coco Gauff: „Du bist wunderbar! Es war unglaublich, deine Größe und dein Arbeitsethos zu sehen und davon lernen zu können. Ich wünsche dir nur das Beste bei deinem nächsten Kapitel.“

Nick Kyrgios: „Rafa, tritt nicht zurück. Ich will noch ein letztes Mal gegen dich spielen. Wir hatten unsere Differenzen, aber du warst ein wahnsinniger Kämpfer. Beste Wünsche und viel Glück für was auch immer dich erwartet.“

Pressestimmen:

Gazzetta dello Sport (Italien): „Eine Legende geht in den Ruhestand. Es kommt sicher nicht wie der Blitz aus heiterem Himmel, (…) aber zwei Jahre nach dem Rücktritt seines großen Freundes und Rivalen Roger Federer (…) geht ein weiterer der großen Großen Drei des Tennissports.“

El Mundo Deportivo (Spanien): „In Roland Garros wurde er zum Größten der Sandplatzgeschichte gekrönt und schmiedete eine Legende.“

The Guardian (England): „Neben seiner bahnbrechenden Vorhand, seiner überragenden Athletik und Intelligenz etablierte sich Nadal als Spieler, der entschlossen war, sich ständig zu verbessern. Er baute ein komplettes Spiel auf, das es ihm ermöglichte, Federer zu stürzen und 2008 nach einem der großartigen Matches schließlich Wimbledon zu gewinnen.“

ESPN: „Nadal ist in Roland Garros bereits mit einer Statue vor dem Court Philippe-Chatrier verewigt, aber es wird seine Dominanz auf Sand sein, die auch im Ruhestand ein Synonym bleiben wird.“

