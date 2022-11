Real an spektakulärem Comeback von Ronaldo interessiert?

via

Die Antwort der beiden Parteien auf diese Frage könnte nicht unterschiedlicher sein. Cristiano Ronaldo könnte nach der Vertragsauflösung von Manchester United im Winter zwar ablösefrei wechseln, nach seinem Interview mit Piers Morgan dürfte das aber gar nicht so einfach sein.

Von 2009 bis 2018 ging der Rechtsfuß schon einmal für die Madrilenen auf Torejagd und hatte dort die erfolgreichste Zeit seiner Karriere. Der Weltfußballer selbst wäre nicht abgeneigt wieder in die spanische Hauptstadt zurück zukehren. Nach dem Ausfall von Topstürmer Karim Benzema könnte man meinen die Königlichen hätten großes Interesse an einem Ersatz. Laut der spanischen Sportzeitung „AS“ habe der Verein aber kein Interesse an einer Verpflichtung des Portugiesen und schließt eine Rückholaktion von Ronaldo „kategorisch aus“.

Ronaldos Abrechnung

Vergangene Woche rechnete der Portugiese in seinem Interview mit dem englischen TV-Sender „TalkTV“ ab. Dabei griff Ronaldo unter anderem seinen aktuellen Trainer bei Manchester United, Erik ten Hag, sowie dessen Vorgänger und nunmehrigen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick an. Auch Ronaldos ehemaliger United-Kollege Wayne Rooney kam nicht ungeschoren davon.

