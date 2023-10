Real bindet wohl Quintett langfristig

Zuletzt gab es Gerüchte um einen möglichen Abgang von Rodrygo bei Real Madrid. Nun soll der brasilianische Nationalspieler aber seinen Vertrag bei den Königlichen vorzeitig um mehrere Jahre verlängert haben. Genauso wie vier weitere Real-Stars.

Die Madrilenen wollen laut der spanischen Sportzeitung As noch in diesem Monat die Vertragsverlängerungen des Quintetts bekannt geben. So sollen Rodrygo und Eder Militao neue Arbeitspapiere bis 2028 erhalten haben. Superstar Vinicius Junior soll einen Kontrakt bis 2027 unterschrieben haben.

Bereits in der vergangenen Woche sickerte durch, dass der Klub Eduardo Camavinga und Federico Valverde bis 2028 an sich gebunden haben soll. Alle fünf Spieler haben laut As eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro in ihren Verträgen verankert.

