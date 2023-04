Real-Coach Ancelotti glaubt an Verbleib von Star-Trio

Real-Madrid-Trainer Carlo Ancelotti geht davon aus, dass die Altstars Karim Benzema (35), Luka Modric (37) und Toni Kroos (33) dem Team von David Alaba erhalten bleiben. Die Verträge des Trios beim Champions-League-Rekordsieger laufen allesamt mit Saisonende aus. Laut Ancelotti befinde man sich in Gesprächen. „Ich denke, sie werden bleiben“, sagte der Italiener. „Wir dürfen die Spieler nicht nach ihrem Alter bewerten, sondern danach, was sie leisten.“

Benzema hat im Herbst nicht nur den „Ballon d’Or“ als weltbester Fußballer des Jahres 2022 erhalten. Der Franzose ist mit bisher 25 Pflichtspieltreffern auch in dieser Saison bester Torschütze der Madrilenen. Die Mittelfeldspieler Modric und Kroos haben in der laufenden Saison etwas weniger gespielt, sind aber immer noch wichtige Säulen. Der Kroate Modric hat mit Real wie Benzema fünf Champions-League-Titel gewonnen, der Deutsche Kroos deren vier.

„Man kann denken, dass die drei nicht das physische Profil oder die Energie der jüngeren Spieler haben. Aber was diese drei an Spielverständnis haben, kann man auf keinem Markt der Welt kaufen“, betonte Ancelotti vor dem Ligaspiel am Samstagabend (21.00 Uhr) gegen Villarreal. „Alles fußt auf Erfahrung. Das Alter nimmt dir etwas, aber es gibt dir auch etwas zurück.“ Real liegt in der Liga derzeit auf Rang zwei. Alaba und Co. fehlen zwölf Punkte auf Spitzenreiter FC Barcelona, der erst am Ostermontag im Einsatz ist.

(APA)

Bild: Imago