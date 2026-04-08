Real-Coach Arbeloa schwärmt von Bayern

Real Madrids Trainer Alvaro Arbeloa hatte trotz der Niederlage seiner Königlichen warme Worte für Gegner Bayern München übrig.

Der 43-Jährige, der die Mannschaft im Januar von Xabi Alonso übernommen hatte, schwärmte regelrecht vom deutschen Rekordmeister: „Wir wissen, dass Bayern eine großartige Mannschaft ist“, so Arbeloa, der aber noch weiter ging: „Ich denke, Bayern München ist in der regulären Saison vielleicht die beste Mannschaft Europas. Wir wussten, dass es nicht einfach werden würde.“

Einen Spieler möchte der Spanier dabei hervorheben: „Ich finde, Neuer hat ein großartiges Spiel gemacht“, lobte der ehemalige Abwehrspieler. Bei seiner Mannschaft habe es vor allem an der Verwertung gehangen: „Wir haben einige Chancen verpasst, weitere Tore zu erzielen. Aber wir sind noch im Rennen, es wird nicht einfach, aber wir können in München gewinnen.“

(skysport.de)

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