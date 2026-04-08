Logout
UEFA Champions League

Real-Coach Arbeloa schwärmt von Bayern

Real Madrids Trainer Alvaro Arbeloa hatte trotz der Niederlage seiner Königlichen warme Worte für Gegner Bayern München übrig.

Der 43-Jährige, der die Mannschaft im Januar von Xabi Alonso übernommen hatte, schwärmte regelrecht vom deutschen Rekordmeister: „Wir wissen, dass Bayern eine großartige Mannschaft ist“, so Arbeloa, der aber noch weiter ging: „Ich denke, Bayern München ist in der regulären Saison vielleicht die beste Mannschaft Europas. Wir wussten, dass es nicht einfach werden würde.“

Einen Spieler möchte der Spanier dabei hervorheben: „Ich finde, Neuer hat ein großartiges Spiel gemacht“, lobte der ehemalige Abwehrspieler. Bei seiner Mannschaft habe es vor allem an der Verwertung gehangen: „Wir haben einige Chancen verpasst, weitere Tore zu erzielen. Aber wir sind noch im Rennen, es wird nicht einfach, aber wir können in München gewinnen.“

Aktuelle UEFA Champions League Videos

(skysport.de)

Werbung

Beitragsbild: Imago