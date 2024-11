Real geht verletzungsgeplagt in CL-Schlager bei Liverpool

Tabellenführer Liverpool empfängt am Mittwoch (ab 20 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria!) in der Fußball-Champions-League Real Madrid an der Anfield Road. Der Titelverteidiger aus Spanien reist mit Verletzungssorgen zum Königsklassen-Schlager auf die Insel. Real-Coach Carlo Ancelotti fehlen zahlreiche Spieler. So fällt neben Langzeitverletzten wie David Alaba, Dani Carvajal oder Eder Militao auch Vinicius Jr. aus. Die AS Monaco von Trainer Adi Hütter hat indes Benfica Lissabon zu Gast.

Reals Stürmerstar Vinicius Jr. ist der neueste Zugang im Lazarett der Madrilenen. Der Brasilianer hatte sich am Sonntag in der spanischen Meisterschaft beim 3:0 gegen Leganes eine Muskelverletzung im linken Bein zugezogen und wird mehrere Wochen pausieren. Ancelotti fehlt somit in Liverpool sein treffsicherster Spieler, Vinicius hat in dieser Spielzeit bereits zwölf Pflichtspieltore auf dem Konto.

Vinicius-Ausfall: Real hofft auf Mbappe

Mit Kylian Mbappe, Jude Bellingham und Co. hat Real zwar noch genug Star- und Offensivpower in seinen Reihen, Bellingham ist jedoch im Herbst bisher blass geblieben. In der englischen Heimat soll der 21-Jährige nun in die Bresche springen, zumal die Königlichen nach vier Runden nur bei sechs Punkten halten und bereits zwei Mal verloren haben.

Immerhin ist Keeper Thibaut Courtois wieder gesund, zudem hofft Ancelotti auf Lucas Vazquez und Aurelien Tchouameni. „Wir werden sehen, ob Lucas und Tchouameni rechtzeitig fit werden. Wenn nicht, müssen wir entscheiden.“ So könnte Federico Valverde erneut defensiv Löcher stopfen, statt im Mittelfeld zu agieren, während mit Raul Asencio ein Spieler von Reals zweiter Mannschaft in der Innenverteidigung zum Zuge kommen könnte.

Mit Liverpool steht der überlegene Premier-League-Leader auch in der Champions League mit makellosen zwölf Punkten ganz vorne. Ein weiterer Dreier wäre ein großer Schritt in Richtung Top acht bzw. Direktqualifikation für das Achtelfinale. Die Elf von Trainer Arne Slot hat in den bisherigen 18 Saison-Pflichtspielen nur einmal verloren und einmal remisiert. „Die Chemie zwischen der gesamten Mannschaft und dem neuen Trainer stimmt. Hoffentlich siegen wir weiter und gewinnen am Ende etwas“, sagte LFC-Star Mohamed Salah.

Vertrags-Ärger um Liverpool-Star Salah

Allerdings gab es zuletzt rund um den Ägypter Misstöne. Der 32-Jährige, dessen Vertrag 2025 ausläuft, machte am Wochenende seinen Unmut über schleppende Verhandlungen laut. „Es ist fast Dezember und ich habe noch kein Angebot vom Club erhalten. Also wahrscheinlich bin ich eher draußen als drinnen“, beklagte Salah, der derzeit in bestechender Form agiert, wie seine zwölf Saisontore beweisen. Der Stürmer hatte zuvor immer wieder gesagt, es sei sein letztes Jahr in Liverpool.

Einen wichtigen Schritt Richtung Achtelfinale könnte auch Monaco machen. Die Hütter-Truppe hält bei zehn Zähler, gegen Benfica sollen im Fürstentum weitere Punkte hinzukommen. Vor heimischer Kulisse haben die Monegassen heuer in der Ligaphase der Königsklasse bereits den FC Barcelona (2:1) und Roter Stern Belgrad (5:1) bezwungen. Borussia Dortmund und ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer versuchen in Zagreb gegen Dinamo ihr neun Zähler umfassendes Punktekonto aufzubessern. Bologna mit Stefan Posch möchte daheim gegen OSC Lille den ersten CL-Sieg einfahren.

