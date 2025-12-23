Real gibt Angreifer ab

Der 19-jährige Angreifer spielt bis zum Saisonende auf Leihbasis in der Ligue 1.

Was übereinstimmend französische Medien berichtet haben und Sky Sport auch schon im Transfer Update – die Show angekündigt hatte, zieht es Endrick zu Olympique Lyon.

Der siebenmalige französische Meister und Real Madrid haben eine Einigung über eine Leihe bis zum Saisonende erreicht. Im Sommer 2026 wird der Stürmer zum 36-maligen nationalen Titelträger zurückkehren. Eine Kaufoption besitzen die Franzosen nicht.

Nur drei Einsätze für Endrick