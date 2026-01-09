Real hofft im Supercup-Finale auf Mbappe-Rückkehr

Zum vierten Mal in Folge treffen Real Madrid und der FC Barcelona im Finale des spanischen Supercups aufeinander.

Das Duell am Sonntag (20.00 Uhr MEZ) im saudi-arabischen Dschidda ist das zweite dieser Saison, das erste in La Liga brachte einen 4:1-Erfolg der Königlichen. Die wollen sich zudem für die 2:5-Finalniederlage im Vorjahr revanchieren und könnten nach dessen Fehlen beim 2:1-Halbfinalsieg gegen Atletico Madrid wieder auf Star-Stürmer Kylian Mbappe setzen.

Mbappe laboriert seit Mitte Dezember an einer Knieverletzung, die sich am 30. Dezember im Training verschlimmerte. Untersuchungen ergaben eine Knieverstauchung beim Franzosen, die Ausfallzeit wurde mit zwei bis drei Wochen angegeben. Mbappe könnte nun etwas früher zurückkehren, wie Trainer Xabi Alonso nach dem Halbfinale am Donnerstag erklärte. Mbappe werde nach Saudi-Arabien nachreisen, sagte Alonso.

Wieder Saudi-Arabien-Gerüchte um Alaba

Auch ÖFB-Star David Alaba wird dort mit von der Partie sein, aber wohl einmal mehr keine Rolle spielen. Gegen Atletico saß der 33-Jährige wie zumeist in den vergangenen Monaten nur auf der Bank. Nach seiner langen Verletzungspause ist der Wiener am Abstellgleis und wird – passend zum Ort des Geschehens – wieder mit einem Sommer-Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Eine Bestätigung solcher Gerüchte blieb wie auch im vergangenen Sommer freilich aus.

Im Vergleich zu Real, dem zuletzt neben Mbappe auch Trent-Alexander Arnold und Eder Militao fehlten, hat Barca aktuell keine Personalsorgen und weist zudem die bessere Formkurve auf. Das 5:0 im Halbfinale gegen Athletic Bilbao war der neunte Pflichtspielerfolg der Truppe von Hansi Flick in Serie. In der spanischen Meisterschaft liegen die Katalanen vier Punkte vor Real an der Tabellenspitze.

(APA) Foto: Imago