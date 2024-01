Real hofft ohne Alaba auf Supercup-Revanche gegen Barcelona

Der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona ist auch heuer wieder der erste Höhepunkt im spanischen Fußball. Die beiden Erzrivalen treffen am Sonntag (20.00 Uhr MEZ) in Riad im Finale des nationalen Supercups aufeinander. Im Vorjahr musste sich Real ohne David Alaba mit 1:3 geschlagen geben, der ÖFB-Star fehlt wegen eines Kreuzbandrisses auch heuer.

40 Millionen Euro zahlt die saudische Regierung laut Medien jährlich an den spanischen Verband für das Supercup-Turnier mit vier Vereinen, und auch im dritten Jahr bekommen die Saudis in Riad den Clasico. Vor zwei Jahren hatte Real das Halbfinalduell für sich entschieden, im Vorjahr durfte sich Xavi über seinen ersten Pokal als Barcelona-Trainer freuen.

Xavi will Pokal-Erfolg wiederholen

Den Erfolg will er am Sonntag wiederholen. „Du spielst nicht ein Finale, du willst es gewinnen“, erklärte der Barca-Coach. „Wir fordern einen Gegner, den ich im Halbfinale sehr stark gesehen habe. Es gibt keinen Favoriten, es ist ein Clasico“, betonte Xavi. Sein Team hat sich im Halbfinale gegen Osasuna mit 2:0 durchgesetzt, Real hat das Stadtderby gegen Atletico Madrid mit 5:3 nach Verlängerung gewonnen.

In der Meisterschaft liegen die Katalanen mit sieben Punkten Rückstand auf Real und das Überraschungsteam Girona auf Rang drei, der Supercup soll nun der Start in ein erfolgreiches Frühjahr sein. „Es ist immer etwas Besonderes, in einem Finale gegen Real Madrid zu spielen. Wir wollen den Supercup gewinnen und dann weiter um die Liga, den Pokal und die Champions League kämpfen. Wir wollen um alle Titel kämpfen“, sagte Barcelonas Sportdirektor Deco.

(APA) / Bild: Imago