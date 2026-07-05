Real macht nächsten Transfer offiziell

Real Madrid hat den nächsten Sommertransfer offiziell bestätigt. Denzel Dumfries wechselt von Inter Mailand in die spanische Hauptstadt.

Es ist nach Marc Cucurella (von Chelsea), Bernardo Silva (von Manchester City) und Ibrahima Konate (vom FC Liverpool) bereits der vierte Sommertransfer der Königlichen. Nach Sky-Informationen zieht Real für den Außenverteidiger die Ausstiegsklausel in Höhe von rund 20 Millionen Euro. Dumfries unterschreibt in Madrid einen Vertrag bis 2030.

In Madrid ersetzt der Defensivspieler den früheren Kapitän Daniel Carvajal, der den Verein mit 26 Profi-Titeln ebenso wie ÖFB-Teamkapitän David Alaba verlässt

Dumfries kam bei der WM in allen vier Spielen für die Niederlande zum Einsatz. Das Aus im Sechzehntelfinale gegen Marokko konnte aber auch er nicht verhindern.