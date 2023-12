Real Madrid beobachtet brasilianischen Innenverteidiger

Nach dem bitteren Kreuzbandriss von ÖFB-Star David Alaba stehen Real Madrid mit Antonio Rüdiger und Nacho Fernandez aktuell nur zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Mit Eder Militao hatte man ohnehin bereits einen Langzeit-Verletzten. Real braucht Verstärkung in der Defensive, am besten so schnell wie möglich.

Die spanische AS berichtet, dass einer der Namen auf der Liste im Bernabeu der Brasilianer Robert Renan sein soll, ein 20-jähriger Verteidiger, derzeit bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag. Renan könnte demnach für eine erschwingliche Ablösesumme verpflichtet werden oder aber zunächst auf Leihbasis mit einer anschließenden Kaufoption im Sommer kommen.

Reals Chefscout Juni Calafat beobachtet Renan wohl schon seit längerer Zeit. Der 20-Jährige könnte in der Rückrunde ein wichtiger Backup in der verletzungsgeplagten Abwehrreihe der Königlichen werden.

(Red.)

Bild: Imago