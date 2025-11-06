Real Madrid buhlt um Bayern-Star

Es gibt noch immer keinen weißen Rauch über der Säbener Straße bezüglich einer Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano. Das ruft neben weiteren Topklubs auch Real Madrid auf den Plan.

Nach Sky Sport Informationen möchten die Königlichen die Abwehrkante ablösefrei verpflichten, sollte eine Vertragsverlängerung bei den Münchnern platzen.

Dayot Upamecano ist unter Bayern-Trainer Vincent Kompany nicht mehr aus der ersten Elf wegzudenken. Allerdings läuft der Vertrag des Franzosen im kommenden Sommer aus. Kann Bayern seinen Leistungsträger von einem Verbleib überzeugen?

Seit Monaten befinden sich die Bayern in intensiven Verhandlungen mit der Spielerseite von Dayot Upamecano über eine Vertragsverlängerung bis 2030 oder 2031. Die Vertragsverlängerung mit dem Franzosen genießt bei den Münchnern weiterhin oberste Priorität. (Sky Sport berichtete).

Wechselt „Upa“ ablösefrei zu Real?

Aktuell gibt es jedoch noch keine Einigung zwischen dem deutschen Rekordmeister und Upamecano, was Real Madrid auf den Plan ruft. Die Spanier konnten in den vergangenen Jahren regelmäßig hochkarätige Spieler ablösefrei nach Madrid lotsen. Darunter 2021 auch David Alaba aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Nach Sky Sport Informationen wittert Real diese Chance auch bei Upamecano und will den Verteidiger im Sommer 2026 nach Madrid holen. Aktuell haben die Madrilenen aber noch keine Einigung mit der Spielerseite erzielt.

Bayern möchte weiter verlängern

Während Real buhlt, laufen die Gespräche zwischen den FCB-Bossen und der Upamecano-Seite weiter. Wie Sky Sporterfuhr, geht die aktuelle Tendenz in Richtung Vertragsverlängerung. Im Fall einer Verlängerung könnte das Gehalt des französischen Nationalspielers auf bis zu 20 Millionen Euro brutto jährlich ansteigen. Damit würde Upamecano zu den Topverdienern im rot-weißen Trikot aufsteigen. Aktuell verdient der 27-Jährige ca. 15 Millionen Euro jährlich.

Weiterhin sind die Themen „Signing fee“ und „Ausstiegsklausel“ Punkte, die eine Verlängerung aktuell noch erschweren (Sky Sport berichtete).

Upamecano war im Sommer 2021 dank einer Ausstiegsklausel für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Bayern gewechselt. In München konnte der Innenverteidiger unter anderem schon dreimal die deutsche Meisterschaft gewinnen. In der aktuellen Spielzeit stand Upamecano von 16 möglichen Partien 14 Mal in der Anfangsformation

(skysport.de – Florian Plettenberg & Jonas Gerhartz) Foto: Imago