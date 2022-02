via

Spitzenreiter Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft den Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Sevilla zumindest vorerst auf neun Punkte ausgebaut. Die „Königlichen“ feierten am Samstag einen 1:0-Auswärtssieg gegen Rayo Vallecano, Torschütze war Karim Benzema in der 83. Minute. Bei Real fehlte David Alaba, der ÖFB-Teamspieler wurde wegen leichter Muskelprobleme geschont.

