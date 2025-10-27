Real Madrid muss wohl länger auf Europameister Carvajal verzichten

Real Madrid muss wohl länger auf den spanischen Europameister Dani Carvajal verzichten.

Wie der Klub am Tag nach dem 2:1-Sieg im Clásico gegen den FC Barcelona bekannt gab, wurde beim Rechtsverteidiger „ein freier Gelenkkörper im rechten Knie diagnostiziert“. Als Folge wird sich der frühere Leverkusener einer Arthroskopie unterziehen. Real nannte offiziell keine Ausfalldauer, spanischen Medienberichten zufolge soll diese aber zwischen zwei und drei Monaten betragen.

Real-Kapitän Carvajal war beim Sieg gegen Hansi Flicks Barca in der 72. Minute ausgewechselt worden. In dieser Saison absolvierte er bislang acht Pflichtspiele für die Königlichen.

(SID) Foto: Imago