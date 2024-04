Real Madrid nach Sieg bei Sociedad in Titelnähe

Real Madrid ist dem 36. spanischen Fußball-Meistertitel wieder ein großes Stück näher gekommen.

Die klar an der Tabellenspitze liegenden „Königlichen“ gewannen am Freitagabend zum Auftakt der 33. LaLiga-Runde dank eines Treffer von Arda Güler (29.) bei Real Sociedad mit 1:0 und vergrößerten damit den Vorsprung auf Verfolger FC Barcelona vorerst auf 14 Punkte. Die Katalanen treffen erst am Montag zu Hause auf Valencia.

Für die weiter ohne den verletzten ÖFB-Star David Alaba angetretenen Madrilenen war es der sechste Ligasieg in Folge.

(APA)/Bild: Imago