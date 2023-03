Real Madrid patzt erneut: Remis bei Betis

via

via Sky Sport Austria

Real Madrid patzte am Sonntagabend bei Betis Sevilla und kam nicht über ein 0:0 hinaus.

Der amtierende Champions-League-Sieger in der 13. Minute über den vermeintlichen Führungstreffer. Das Freistoßtor von Stürmerstar Karim Benzema wurde aber wegen eines Handspiels vom VAR zurückgenommen. Im zweiten Durchgang erhöhten die Madrilenen den Druck, es blieb aber bei der Nullnummer.

Die Mannschaft von Carlo Ancelotti blieb damit im dritten Pflichtspiel in Serie ohne einen Erfolg. Erst am vergangenen Donnerstag hatte Madrid das Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey gegen Rivale Barcelona 0:1 verloren. Das Rückspiel steigt am 19. März

(SID/Red.)

Bild: Imago