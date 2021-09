Real Madrid präsentiert drittes Trikot

Jetzt ist die königliche Arbeitskleidung komplett: Real Madrid und Adidas haben am Freitagvormittag das dritte Trikot für die Saison 2021/2022 vorgestellt.

Petrol mit Schwarz und Weiß – das sind also die neuen Farben der Königlichen, zumindest mit Hinblick auf ihr neues Ausweichtrikot. Zuhause läuft Real in Weiß mit Orange und Blau als Sekundärfarbe auf und das neue dritte Trikot gibt es nun eine Mischung aus Petrol und Smaragdgrün. Dazu schwarze und weiße Akzente, ein Rundkragen und die berühmten drei Streifen auf der Schulter.

Das Trikot ist inspiriert vom Null-Kilometerstein in der spanischen Hauptstadt, einem berühmten Ort an der Puerta del Sol in Madrid. Von hier aus starten die sechs Hauptnationalstraßen Spaniens, die sich sternförmig von Madrid aus über das gesamte spanische Festland erstrecken. So ist im Stoff auch ein nettes Detail in Form einer Kompassnadel wiederzufinden.

(skysport.de) / Bild: Imago