Real Madrid spendet eine Million Euro für Flutopfer

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid spendet eine Million Euro für die von der Unwetterkatastrophe im Südosten des Landes betroffenen Menschen.

Die Stiftung des Klubs startete am Donnerstag gemeinsam mit dem Roten Kreuz eine Kampagne und ging mit gutem Beispiel voran. Ziel sei es, „den vielen Familien zu helfen, die sich in einer kritischen Situation befinden und all unsere Hilfe und Solidarität benötigen“, teilte Real mit.

Bei der Flutkatastrophe waren bis Donnerstagnachmittag 158 Tote geborgen worden.

(SID) / Bild: Imago