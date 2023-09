Real Madrid und Chelsea haben wohl Osimhen im Visier

Real Madrid, der FC Chelsea und Vereine aus Saudi-Arabien haben laut Daily Mail ein Auge auf Neapels Stürmer Victor Osimhen geworfen. Der 24-jährige Osimhen liegt aktuell im Clinch mit Napoli (Sky berichtete).

Real Madrid ist nach dem Wechsel von Karim Benzema zu Al Ittihad im Sommer immer noch auf der Suche nach einem Mittelstürmer. Chelsea steckt in der Krise und sucht einen treffsicheren Knipser. Am einfachsten zu finanzieren wäre der Deal jedoch für die saudischen Klubs, die bei einem Spieler dieser Klasse immer interessiert sein werden.

Osimhen, der am Mittwoch beim 4:1-Sieg von Napoli gegen Udinese ein Tor erzielte, hat beim Serie-A-Meister noch einen Vertrag bis 2025, und dem Bericht zufolge wird eine Ablösesumme in Höhe von 150 Millionen Euro fällig, wenn Napoli mit ihm verhandeln will.

(skysport.de) / Bild: Imago